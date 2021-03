Ausfahrtskontrollen in Salzburg: "Sie halten jeden an"

Vier Checkpoints wurden in Radstadt eingerichtet, in Mandling und Altenmarkt-Ost an der B 320 sowie an Abfahrten der B 99 und der Forstauer Landesstraße: Seit heute, Schlag Mitternacht, darf die Pongauer Gemeinde nur verlassen, wer einen negativen Corona-Test besitzt.

"Und das trifft alle", beschreibt Bürgermeister Christian Pewny (FPÖ) die Lage in der rund 6.000 Einwohner großen Gemeinde in Salzburg. "Von der Müllabfuhr bis zum Postler und die Zulieferer."

Schuld ist die hohe Fallzahl

Die Maßnahme gilt vorerst 14 Tage und trifft neben Radstadt auch eine zweite Gemeinde in St. Johann im Pongau, Bad Hofgastein. Schuld sind die hohen 7-Tages-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner in den beiden Orten, sie lagen zuletzt jeweils bei mehr als 1.000. Österreichweit beträgt dieser Wert derzeit 169, im Bundesland Salzburg dagegen 223, im Bezirk St. Johann im Pongau sogar 516. Während es für den Bezirk noch keine großflächigen Maßnahmen gibt, beginnt am Dienstag eine solche Ausfahrtsbeschränkung im Kärntner Hermagor: Der Bezirk weist mit einer 7-Tages-Inzidenz von 670 den höchsten Wert in Österreich auf.