Schanigärten-Projekt: Wien dotierte 2,8 Mio. Euro

Die städtischen Gastroinseln sollen von Wirten genutzt werden, die selbst über keinen Schanigarten verfügen. Eine Öffnung der Cafés und Restaurants auch innen - wie es demnächst in Vorarlberg erlaubt ist - ist für Ludwig in Wien vorerst kein Thema, wie er klarstellte. Darauf wolle er nicht drängen, die Gesundheitslage sei ernst. Die Bundesregierung habe sich entschieden, in Vorarlberg eine Modellregion zu schaffen. Die Zahlen in der Ostregion seien hingegen nicht so gut.

"Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicher, dass Vorarlberg umgeben ist von Regionen, die ebenfalls niedrige Zahlen haben." In den Nachbarländern der Ostregion, also in Tschechien, der Slowakei oder Slowenien seien die Werte hingegen "dramatisch anders". Man müsse vorsichtig agieren - auch im Hinblick auf die Ressourcen in den Spitälern, sagte Ludwig.