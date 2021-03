Am Wiener Gürtel wird ein Dorf gebaut

Geplant ist, möglichst viele Bäume auf dem Areal zu erhalten. Auch den bestehenden Nachbarschaftsgarten zu den Aspanggründen hin, für den die ARE 2018 rund 800 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stellte, soll es weiterhin geben. Während der Bauphase und darüber hinaus.

Die Nachbarn der Aspanggründe dürfte das freuen. Denn der aktuelle Garten ist ein Kompromiss: Er entstand nur, weil der ursprüngliche Garten, der 2014 angelegt worden war, den neuen Bauprojekten zum Opfer fiel.

Auch beim Bauen will man möglichst nachhaltig agieren. Die Altbestände an Gebäuden seien „ressourcenschonend“ rückgebaut worden, heißt es von der ARE. 50.000 Kilogramm Material daraus sollen so wiederverwendet werden.