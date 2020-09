Trend in der Stadtplanung: Was an Superblocks super sein soll

In der Stadtplanung gibt es ein neues Zauberwort. Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man Forschern und Wiener Politikern zuhört. Das Zauberwort lautet: Superblocks.

War es bisher innovativ, zum Beispiel nach Begegnungszonen auf einzelnen Straßen zu rufen, sollen jetzt die Superblocks die Verkehrsprobleme Lärm- und Abgas-geplagter Städte lösen.

Sogar eine Wienerische Bezeichnung dafür gibt es bereits: Supergrätzel. Aber was ist das? Und was ist daran so super?

Ein Superblock ist eine etwa 400 mal 400 Meter messende Einheit aus mehreren Häuserblocks. Der motorisierte Durchzugsverkehr wird aus dieser Einheit ausgesperrt – und zwar nach dem Prinzip der selektiven Durchlässigkeit.

Vorrang für Fußgänger

Das klingt kompliziert, ist aber recht einfach: Mit Sperren in Form von Pollern an den Kreuzungen, Einbahnen und Schleifen wird es Autolenkern verunmöglicht, das Grätzel zu durchfahren. Für Einsatzfahrzeuge oder Anrainer bleibt aber (fast) jede Ecke erreichbar (siehe auch Grafik am Ende des Artikels).