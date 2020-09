Wahlkampf in Wien: Grüner Wildwuchs an Begegnungszonen

Jede Woche eine Straße

Ähnliche Pläne hegen die Grünen auch in anderen Bezirken. Im Vorfeld der Bezirksvertretungswahl stellen sie gefühlt jede Woche neue Pläne für Begegnungszonen vor – inklusive Hochglanz-Visualisierungen.

Eine Chance, umgesetzt zu werden, haben sie am ehesten in den grünen Hoffnungsbezirken – also dort, wo die Grünen tatsächlich die roten Bezirkschefs überholen könnten. (Ganz abgesehen von der verkehrstechnisch Machbarkeit und dem nötigen Budget).



Auf der Wieden ist das definitiv der Fall. Und auch in Mariahilf, wo die Grünen Begegnungszonen auf der Gumpendorfer Straße planen. Oder im 8. Bezirk: Viel Aufregung haben dort zuletzt die grünen Pläne für eine Begegnungszone in der Josefstädter Straße nach sich gezogen – vor allem deshalb, weil eine Straßenbahn durch den verkehrsberuhigten Bereich fahren würde. Das wäre übrigens auch im 3. Bezirk der Fall: Die Grünen wollen auf der Landstraßer Hauptstraße den Bus 74 A mit einer Bim ersetzen und zwischen dem Bahnhof Wien-Mitte und der Rochusgasse eine Begegnungszone bauen. Sich gegen Langzeit-Bezirkschef Erich Hohenberger (SPÖ) durchzusetzen, wird aber schwierig.



Zur Not Flaniermeile

Auch in anderen, weniger aussichtsreichen Bezirken hätten die Grünen gern Begegnungszonen: In der Obkirchergasse in Döbling, in der Nussdorfer Straße am Alsergrund oder in der Altgasse in Hietzing. Und selbst für den 21. Bezirk – eher kein grünes Kerngebiet – gibt es Pläne zur Verkehrsberuhigung. Wenn auch nicht in Form einer Begegnungszone, sondern einer sogenannten Flaniermeile in der Schleifgasse.