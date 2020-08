Naschmarktparkplatz soll Erholungspark werden

Der Naschmarktparkplatz bietet mit seinen 10.000 Quadratmetern eine enorme Fläche für Autos. Aber der Asphaltfleck mitten in der Stadt ist zeitgleich auch ein Hitzepol an heißen Tagen. Oberflächentemperaturen von 65 Grad sind keine Seltenheit.

In Zeiten des Klimawandels und der Überhitzung in der Stadt, sehen es die Grünen in Mariahilf als notwendig, diesen Parkplatz in eine Erholungszone umzugestalten.

"Es gibt hier Null Bäume und Null Aufenthaltsqualität. Das wollen wir ändern. Mit dem 'Naschmarktpark(platz)' wollen wir einen Park schaffen, mit Platz für alle Menschen und Wasserflächen zur Abkühlung. Darüber hinaus wollen wir auch den bestehenden Flohmarkt aufwerten", erklärt Michi Reichelt, Bezirksvorsteher-Stellvertreter und Spitzenkandidat der Grünen in Mariahilf.

Die Pläne

Neben Entsiegelungs- und großflächigen Begrünungsmaßnahmen, wo mittels Erdhügel auch Baumpflanzungen erfolgen könnten, wünschen sich die Grünen Mariahilf auf dem Flohmarktplatz viele Sitzmöglichkeiten sowie große Wasserflächen. "Unter dem Flohmarktparkplatz verläuft der Wienfluss, den wir zumindest symbolisch an die Oberfläche holen wollen", erklärt Reichelt.