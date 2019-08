Welche Grätzel besonders unter der Hitze leiden

Das Gebiet westlich des Reumannplatzes, das Fasanviertel im 3. Bezirk und große Teile des 5. Bezirks– das sind jene Gebiete der Stadt, die besonders stark von der Hitze betroffen sind. Das lässt sich aus der Wiener Hitzekarte herauslesen, die von Klimaschutz-Stadträtin Birgit Hebein (Grüne) in Auftrag gegeben wurde. In ihre Erstellung flossen drei Faktoren ein: Die Durchschnittstemperatur in den jeweiligen Stadtgebieten, das Vorhandensein von Grünraum sowie die Zahl der dort lebenden Menschen, die unter Hitze besonders stark zu leiden haben – also Kinder und ältere Personen.