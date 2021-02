Wie viel Hochhaus verträgt die Stadt?

Fest steht also: Damit eine Stadt Hochhäuser verträgt, müssen sie mehr sein, als bloß hoch und futuristisch. Früher habe man Glaskästen gebaut, heute müsse man an die Erderwärmung denken, sagt Architekt Jadric. Was das in der Praxis bedeutet, kann man in Mailand anhand des Projekts Bosco Verticale (siehe Grafik) sehen. Auf den 400 Terrassen der beiden Türme wachsen rund 800 Bäume und 4.500 Sträucher. Das verbessert das Mikroklima und bringt Lebensraum für Tiere in die Stadt zurück.

Auch Alt Erlaa gilt in dieser Hinsicht heute noch als positives Beispiel: Die Anlage ist üppig begrünt. Kein Wunder also, dass die Bewohner die „glücklichen Wiener“ genannt werden.