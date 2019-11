Nun doch Vorarbeiten für Tojner-Hochhaus am Wiener Heumarkt

Doch nun hat die zuständige MA 69 (Immobilienmanagement) die „Baureifgestaltung“ mehrerer Grundstücke am Heumarkt-Areal beantragt. Und zwar zum Zweck der „Einbeziehung in den Bauplatz“. Das geht aus einem Antrag an den Gemeinderatsausschuss für Wohnen hervor, der dem KURIER vorliegt. Er wird am Montag abgestimmt.

Für die Wiener ÖVP ist diese Vorgehensweise völlig unverständlich. „Obwohl das Projekt Heumarkt laut Aussagen der Stadt Wien angeblich ruht, wird seelenruhig weiter daran gearbeitet“, kritisiert Elisabeth Olischar, türkise Klubobfrau im Gemeinderat. „Das ist eine Missachtung der Verhandlungen mit ICOMOS und UNESCO.“