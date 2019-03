"Unvertretbar": Mit Heumarkt-Turm kein Welterbe-Status für Wien

Sie war der letzte Streich, mit dem sich die Bundesregierung in die Wiener Weltkulturerbe-Debatte eingeklinkt hat: die Beobachtermission von UNESCO und ICOMOS (Internationaler Rat für Denkmalpflege, Anm.). Sie untersuchte im Vorjahr die Auswirkungen des am Heumarkt geplanten Hochhauses auf den Welterbe-Status der Innenstadt.

Nun ist ihr Bericht fertig – und er enthält schlechte Nachrichten für das Prädikat.

Das Projekt „ Heumarkt Neu“ werde sich „sehr negativ“ auf den universellen Wert der Welterbestätte auswirken, heißt es in dem 68 Seiten starken Papier, das dem KURIER vorliegt. Dieser universelle Wert ist die Voraussetzung dafür, dass ein Ort auf die Welterbe-Liste gesetzt wird.

"Unvertretbar"

Werde das Projekt in seiner derzeitigen Form – also mit 66-Meter-Turm – realisiert, komme das einem weiteren Abbau des universellen Werts gleich, schreiben die Experten. Das mache die Inkludierung Wiens in die Welterbe-Liste künftig unvertretbar.