Turmbau am Wiener Heumarkt verzögert sich weiter

„Bei solch großen, komplexen Projekten stellt sich oft heraus, dass es doch etwas länger braucht“, erklärt Geschäftsführerin Enzi. „Für ein Projekt dieser Dimension sind wir ganz im Zeitrahmen. Im Juni 2017 haben wir mit der Vorentwurfsplanung begonnen, derzeit arbeiten wir an der Entwurfsplanung.“ Diese mit den vielen künftigen Nutzern des Areals abzustimmen, beanspruche eben Zeit.

Interimsquartier

Sobald der Wiener Eislaufverein (WEV) im März 2021 seine Saison beendet, fahren laut Enzi die Bagger und Kräne auf. Rund zweieinhalb Jahre werde das Gelände Baustelle sein. Der WEV wird damit einen Winter mehr an seinem in die Jahre gekommen Stammsitz verbringen.

Sein Ausweichquartier am Schwarzenbergplatz wird er erst für die Saison 2021/22 beziehen. Für den Traditionsverein drängt der Umbau langsam: In die Infrastruktur am Heumarkt war zuletzt kaum noch investiert worden, weil ohnehin der neue Platz fixiert ist.

„Wir freuen uns, wenn es endlich losgeht“, sagt WEV-Sprecher Peter Menasse. „Wir haben gut mit Wertinvest verhandelt und werden eine schöne neue Anlage bekommen. “