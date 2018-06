„Schonfrist verlängert“: Wien soll Welterbe-Status vorerst behalten

Das historische Zentrum von Wien wird voraussichtlich auf der roten Liste der UNESCO bleiben. Das ist die Empfehlung in der sogenannten „Draft Decision“, jenem Entscheidungsentwurf, der im Vorfeld der jährlichen Tagung des UNESCO-Komitees aufgesetzt wird und der als Entscheidungshilfe bei dieser Sitzung dient. Diese wird in wenigen Tagen, von 24 Juni bis 4. Juli, in Bahrain stattfinden.

Zur Erinnerung: Die Welterbestätte „Historisches Zentrum von Wien“ wurde bei der Welterbe-Tagung 2017 auf die rote Liste gesetzt. Auslöser war vordergründig das Immobilienprojekt am Heumarkt, das aufgrund seiner Kubatur und Größe (66 Meter hoher Wohnturm) die Welterbestätte maßgeblich negativ beeinflussen würde.

Ursprünglich wurde die rote Liste geschaffen, um im Fall von Kriegen oder Naturkatastrophen internationale Hilfsmaßnahmen einleiten zu können. In der jüngsten Vergangenheit wurde sie aber immer häufiger zur Warnung, weil Staaten durch bestimmte Handlungen das jeweilige Welterbe selbst gefährdeten. Dies wurde Österreich vergangenes Jahr vorgeworfen. Es folgt die Forderung, Maßnahmen zur Rettung Wiens zu ergreifen. Sonst würde der Status entzogen werden.