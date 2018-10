Ein Sonnenbad in Schlittschuhen beim Wiener Eislaufverein

Zwei Saisonen lang wird Hacker noch am Heumarkt für beste Gleit-Verhältnisse sorgen. Frühestens 2021/22 wird der Traditionsverein wegen der bevorstehenden Umgestaltung des Areals – Stichwort Heumarkt-Hochhaus – vorübergehend umziehen.

Vor allem Mitglieder und Stammgäste würden alljährlich zur Eröffnung kommen, erzählt Hacker. „Die bringen ihre Kinder mit – das ist eigentlich ein Kreislauf.“ Aber auch neue Gäste hat der Tag der offenen Tür angezogen. „Unser Sohn Jonas ist riesengroßer Eislauf-Fan. Wie das heute so üblich ist, hat sich der junge Mann im Internet erkundigt, wo er hier Schlittschuh laufen kann und hat seine Schuhe aus Deutschland mitgebracht“, erzählt Tourist Frank Raabe. Er und seine Frau Tekla lehnen an der Bande, während Jonas am Eis Tricks übt. „Ich finde es ganz bezaubernd, dass das so eine schöne offene Fläche ist – eingerahmt von diesen nostalgischen Bauten“, schwärmt sie.

In einer mit Bändern abgetrennten Ecke beginnen sich indes Eiskunstläuferinnen aufzuwärmen. Seit über 150 Jahren praktiziert der WEV Rundtanz – eine spezielle Form des Eislaufens zu Musik im Kreis. Einer völlig anderen Form der Bewegung am Eis eifert die vierjährige Lara nach. Nicht einmal halb so groß wie die anderen Freizeitsportler bahnt sie sich selbstbewusst ihren Weg über die Fläche. Ihre Füße stecken in schwarzen Hockeyschuhen, ihren Kopf schützt ein Helm mit einem Gitter-Visier.