Wiener Heumarkt: „Welterbestätte ernsthaft bedroht“

„ Welterbestätte Wien in Bestand und Wertigkeit ernsthaft bedroht“, „Welterbestätte insgesamt (...) gefährdet“ und „nicht nachvollziehbare Beeinträchtigung von Blickachsen“. So kommentieren die drei internationalen Experten Brigitta Ringbeck, Christa Reicher und Vittorio Magnago Lampugnani in ihren Gutachten den derzeitigen Stand des Heumarkt-Projekts und seine Auswirkungen auf die Weltkulturerbestätte „Historisches Zentrum von Wien“.

Die Gutachten sind im Frühjahr im Zuge der Experten-Workshops entstanden, die der Bund initiiert hat. Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) hatte am 1. Februar mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) verkündet, sich ab sofort um den Erhalt des Welterbes für Wien zu kümmern. Damit hatte sich der Bund (der offiziell Vertragspartner mit der UNESCO ist, Anm.) erstmals in die Diskussionen rund um die Heumarkt-Neugestaltung, den geplanten 66 Meter hohen Wohnturm und die daraus resultierende Verbannung Wiens auf die rote Liste eingeschaltet.