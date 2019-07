UNESCO hat entschieden: Wien bleibt auf der Roten Liste

Zur Erinnerung: 2001 wurde das „Historische Zentrum von Wien“ auf Antrag der Stadt Wien in die Liste der Welterbestätten aufgenommen. 2017 wurde sie auf die Rote Liste der gefährdeten Stätten gesetzt. Der Grund: Das geplante Hochhausprojekt am Heumarkt verstößt aufgrund seiner Masse und seines Turms gegen die Richtlinien der UNESCO. Die Welterbekommission weist seit 2012 auf den Missstand hin. Dennoch erhielt das Projekt im Jahr 2017 grünes Licht.

Seit 2012 hat die UNESCO Österreich also wiederholt empfohlen, das Bauprojekt am Heumarkt so abzuändern, dass das Bauprojekt keine negativen Auswirkungen auf den "außergewöhnlichen, universellen Wert" (Outstanding Universal Value) der Stätte hat.

Managementplan

Was wird von Österreich verlangt?

Zum einen sollen die Ergebnisse der Beratermission sowie der Analyse über die Welterbestätte (Heritage Impact Assesment) umzusetzen. Sowohl Mission als auch Analyse hatte der vormalige Kulturminister Gernot Blümel ( ÖVP) in Auftrag gegeben.