Wer braucht das Weltkulturerbe?

Ein bisschen ist es mit einem Welterbetitel ja wie mit einer Beziehung. Zuerst putzt man sich heraus, präsentiert sich von seiner besten Seite und hofft, vom Gegenüber erhört zu werden – wie es beim historischen Zentrum Wiens 2001 der Fall war.

Ist der Titel einmal ergattert, setzt der Beziehungsalltag ein. Und mit dem Abnehmen der rosaroten Brille kommt die Erkenntnis, dass der neue Partner, einen nicht nur schmückt, sondern auch Forderungen stellt.

Nun steht die Trennung von Wien und der UNESCO seit einigen Jahren im Raum. Grund ist das Hochhausprojekt am Heumarkt. Mit dem geplanten 66-Meter-Turm und seiner Masse passe es nicht an diesen Ort, sagt die UNESCO. Immerhin ist das Areal in der Kernzone der Welterbestätte.