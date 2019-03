Strache zu Heumarkt-Projekt: "In dieser Form gestorben"

Die nächsten Schritte

Österreich ist nun von der UNESCO aufgefordert einen jährlichen Bericht vorzulegen, in dem aufgeschlüsselt ist, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um zu reagieren. Klar sei jedenfalls, dass "das Projekt in der aktuellen Form nicht kommt", so Blümel. Die Regierung wird nun einen Brief an die Stadt Wien senden, mit der Bitte um eine Klarstellung, dass den Forderungen der UNESCO auch nachgekommen wird.

Danach sieht Blümel zwei Möglichkeiten: "Entweder, verpflichtet sich die Stadt Wien dazu, das Projekt in der jetzigen Form nicht zu realisieren. Ansonsten werden wir die entsprechende Weisung erteilen." Die Österreichische UNESCO-Kommission begrüßte jedenfalls das "eindeutige Statement zum Erhalt der Welterbestätte Wien", wie man via Presseaussendung mitteilte.

Gleichzeitig ist die Causa Heumarkt am Montag auch im Bundesverwaltungsgericht Thema. Heute wird entschieden, ob für das Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist.