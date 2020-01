APA-Turm in Wien-Döbling soll abgerissen werden

Der 1970 fertiggestellte Büroturm gilt als asbestbelastet. In der Immobilienbranche war der Abriss erwartet und ein Neubau als Mischung aus Wohnungen und Büros erwartet worden. In unmittelbarer Nähe des Gebäudes befinden sich die Niederlassungen von Kronen Zeitung, Heute und KURIER. Die APA wiederum ist an den Wiener Naschmarkt übersiedelt.