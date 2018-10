Investor Benko kauft APA-Turm in Wiener Muthgasse

Branchenkenner rechnen damit, dass das desolate Gebäude, das immer wieder Drehort für TV-Krimis war, abgerissen wird. Das wird teuer werden. Denn das in den Jahren 1968 bis 1970 errichtete Hochhaus soll mit Asbest kontaminiert sein. An dessen Stelle soll ein Neubau hochgezogen werden. Der neue Turm gehört zum südlichen Bauteil Gunoldstraße, der aus vier Hochhäusern mit 52 bis 82 Meter Höhe, und einem 35 Meter hohen Objekt bestehen wird. Ein Objekt soll in Zukunft als Hotel genutzt werden. Geht es nach den Wiener Stadtplanern, soll das Quartier Muthgasse künftig neben Gewerbebetrieben auch einen Wohnungsanteil von rund 50 Prozent aufweisen. Und die Hälfte der Wohnungen soll gefördert werden.

Die BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH hat in der Muthgasse schon viel Erfahrung gesammelt. Mit Partnern wurde der Forschungskomplex Life Science Vienna für die Universität für Bodenkultur (BOKU) entwickelt und ein weiterer Bauteil für Forschungsunternehmen wie das Austrian Institute for Technology (AIT) hochgezogen. Neben der BOKU sind im „Stadtteil Muthgasse“ mehrere Unternehmen der Raiffeisenbank-Gruppe, die Kronen Zeitung und der KURIER sowie verschiedene Gewerbebetriebe angesiedelt. Der Bauteil Gunoldstraße soll mit einer Brücke und einem direkten Zugang an die U-Bahn-Station Heiligenstadt (U4) angebunden werden.