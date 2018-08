Ruine: Was aus dem APA-Hochhaus in Döbling werden soll

In schwarzem Sakko und weißem Hemd steht Architekt Heinz Neumann vor der Eingangstür. Die Scheibe ist zerbrochen, die Scherben funkeln in der Sonne und durch den Türrahmen blickt ihm ein an die Wand gehängter Totenkopf entgegen. An der Türe daneben hängen eine Metallkette und ein Vorhängeschloss. „Er ist eh da, weil das Schloss offen ist“, sagt Neumann. Als hätte der Angesprochene auf sein Stichwort gewartet, erscheint ein Mann neben dem Totenkopf. Verdutzt sieht er die ungebetenen Gäste an.

Dort, wo früher APA-Redakteure an ihren Texten schrieben, wohnen jetzt Obdachlose. Kupferdiebe fanden ihre Beute in den ehemaligen Räumen der Austria Presse Agentur, die bis 2005 hier ihren Sitz hatte.