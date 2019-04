"Krone"-Konflikt: Benko macht öffentliches Friedensangebot

Nie die Unterstützung der Politik gesucht

Benko stellte in dem Interview in Abrede, beim Kauf der Möbelhandelskette Kika/Leiner sowie der Leiner-Immobilie in der Wiener Mariahilferstraße von Regierungsmitgliedern unterstützt worden zu sein. „Ich habe noch nie die Hilfe der Politik benötigt.“ Auch, dass die russische Sberbank Signa den Geldhahn zugedreht habe, sei falsch. „Uns hat noch nie eine Bank den Geldhahn zugedreht. Es handelt sich auch nicht um Geldhähne. Wir sind keine Kostgänger von Banken, die Geld wie Wasser in uns hineinschütten.“

Der Immobilieninvestor, der bei Signa firmenrechtlich keine offizielle Funktion hat, gab auch einen kleinen Einblick in das Geschäftsgebaren der Unternehmensgruppe: „Alles in allem umfasst unsere Gruppe mittlerweile eine Bilanzsumme von über 16 Milliarden Euro - davon ist fast die Hälfte Eigenkapital. Der Jahresgewinn der Signa Holding lag im Jahr 2018 bei über einer Milliarde Euro nach Steuern.“ Zuletzt hatte das von Benko aufgebaute Signa-Imperium Schlagzeilen mit dem Kauf des Chrysler Building in New York gemeinsam mit dem US-Immobilienentwickler RFR gemacht. „Ein würdiger Einstieg in den US-Markt, wie ich meine“, sagte Benko dazu in der Presse. Die Gelegenheit habe sich durch „meine Freundschaft und Partnerschaft mit den beiden Besitzern von RFR, Aby Rosen und Michael Fuchs, ergeben.