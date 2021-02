Wo Süd-Favoriten zur Stadt wird - und wo es Land bleibt

Der dortige, ehemalige Haschahof wird derzeit saniert und in den sogenannten Zukunftshof umgebaut. Er soll als Experimentierfeld für urbane Landwirtschaft erhalten bleiben.

Neue Buslinie

Wenn in Süd-Favoriten gebaut wird, dann soll das entlang der U1 geschehen. Um die bestehende Trasse nach Oberlaa wurden schon mehrere Immobilienprojekte realisiert (wie der FH-Campus und das Wohnquartier Violapark) bzw. sind bereits in Planung (etwa an der Kuhtrift und in der Kurbadstraße).

Entlang des neuen U-Bahn-Astes nach Rothneusiedl sind die Bauvorhaben noch wenig konkret: Sie können erst entwickelt werden, wenn die U1-Verlängerung fixiert ist.