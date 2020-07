Florian Holzers Restauranttest: Gartenbar Gugumuck

Es gibt nicht viele Schneckenzüchter in Österreich, und keinen, der so umtriebig ist wie Andreas Gugumuck: Er züchtet seine „Wiener Schnecken“ nicht nur, sondern bereitet sie auch zu, betreibt ein Bistro, in dem man siebengängige Schnecken-Menüs buchen kann, veranstaltet Informationsveranstaltungen. Und es gelang ihm im Alleingang, die Weinbergschnecke wieder auf die heimischen Speisekarten zu bringen. Weil wegen Corona fast sämtliche Foodmarkets abgesagt wurden, errichtete Gugumuck also unmittelbar neben seinen Zucht-Beeten und dem historischen Haschahof eine Gartenbar: Hier bekommt man zu Musik, selbst gemachte Limonaden, selbst gemachten Gin (aus eigenen Kräutern), Wein aus eigenen Weingärten und grandiose Snacks mit und natürlich auch ohne Schnecke. Was sich bescheiden „Snail & Chips“ nennt, ist eine Kombination aus wirklich großartigen Pommes frites mit Schnecken, die Gugumuck-Küchenchef Jürgen Winter mit Senf und Kren überaus knusprig paniert, dazu gibt’s leicht getrüffelte Mayonnaise (7,90 €). Auch der Schneckenleberkäse wird selbst gemacht, aus Kalbfleisch, Schnecken (70/30) und extrem vielen Kräutern aus dem Garten, dazu selbst gemachter Senf, sicher einer der außergewöhnlichsten – und besten – Leberkäse der Stadt (7,90 €). Flammkuchen kann man vegetarisch, klassisch mit Speck und Käse oder „Gugumuck“ mit geräucherten Schnecken, Zwiebel und Sauerrahm bekommen (7,90 €), Blechkuchen werden – selbstverständlich – täglich selbst gebacken, es gibt sogar Schnecken-Kokoseis. Das ist definitiv mal etwas anderes.



Gartenbar Gugumuck

Wien 10, Rosiwalgasse Nr. 44,

Tel: 0650/618 57 49

Do-So 13-22 (bei Schönwetter),

www.gugumuck.com



Bewertung:

Essen: 38 vvon 50

Service: 9 von 10

Weinkarte: 13 von 15

Ambiente: 25 von 25

Gesamt: 85 von 100



florian.holzer@kurier.at