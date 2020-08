Ein Land betoniert sich zu

Richard Stocker und Florian Staudner sind die Nachkommen der „Pesl-Bauern“. Ur-Oberlaaer, die sich gegen weitere Verbauung und Verstädterung des Wiener Südens zwischen Rothneusiedl, Oberlaa und Unterlaa engagieren. Eine Vorahnung, was es heißt, wenn Wohnsilos hinter dem Dorf die Kirchturmspitzen überragen, bietet Oberlaa aus mancher Perspektive heute schon.

Die Stadt wächst. Denn sie muss wachsen

Wer die Stadtentwicklung der vergangenen Jahrzehnte insbesondere in Wiener Randbezirken wie Favoriten, Floridsdorf und der Donaustadt beobachtet hat, weiß, was Bodenversiegelung, Grünraumfraß und überdimensionierte Bauprojekte anrichten. In Oberlaa sollen Felder, Wiesen und sogar als Parklandschaft gewidmete Flächen verbaut werden. Direkt am Kurpark sind 25 bis zu 26 Meter hohe Wohntürme geplant. „Erst werden Hunderte Hektar Felder zubetoniert, dann folgen PR-Gags, die sich Urban Gardening nennen und das Ganze heißt dann sanfte Stadtentwicklung“, ärgert sich Stocker. Gemeinsam mit 160 Mitstreitern der Bürgerinitiative „Lebensraum Oberlaa“ hat er mehr als 11.000 Unterschriften gesammelt, um das Naherholungsgebiet zu retten. Jahrelang ist man von Partei zu Partei gelaufen, wurde „abgeschasselt“. Mittlerweile habe selbst so mancher „Rote“ Verständnis gezeigt, allerdings nicht offiziell. Da höre man immer nur: Die Stadt wächst. Denn sie muss wachsen.