Wir sind Europameister – im Flächenverbrauch

Weg vom Auto und hin zum öffentlichen Verkehr – so will auch Christof Schremmer vom Österreichischen Institut für Raumplanung den Fokus gelegt wissen. Denn Verkehr und soziale Infrastruktur seien zentrale Kriterien in der Raumplanung. So sollte etwa im Wiener Speckgürtel enger zwischen der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich in diesen Fragen kooperiert werden. Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Verkehr, Grünraum müssten gemeinsam gedacht werden. Positives Beispiel sind Pläne für eine Straßenbahn von Wien nach Niederösterreich – ein Vorschlag der Wiener Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), den man auch in den niederösterreichischen Gemeinden begrüßt. Die Wiener Lokalbahnen – Betreiber der Badner Bahn – führen derzeit Gespräche mit den betroffenen Gemeinden und erarbeiten ein Konzept zur Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Kaltenleutgebner Bim-Strecke.

Dass in Österreich so viele Wald- und Wiesenfläche durch Haus- und Straßenbauten versiegelt werden, steigert auch die Wahrscheinlichkeit von Katastrophenschäden. So engagiert sich nicht zuletzt die österreichische Hagelversicherung seit Jahren gegen die „Zubetonierung“ des Landes. Denn die Schäden haben in den vergangenen Jahren extrem zugenommen. Die Folgen der zunehmenden Bodenversiegelung sind verheerend. Die Böden können kein Wasser mehr aufnehmen, das Resultat sind Überschwemmungen und Vermurungen.