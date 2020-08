Der schmale Grat zwischen Stadt und Land

Eine Bevölkerungsprognose der Statistik Austria zeigt, wie stark Gebiete rund um Wien wachsen werden. Bis 2040 soll die Region Schwechat um 21,3 Prozent an Einwohnerinnen und Einwohnern zulegen. Aber auch andere Gebiete wie rund um Gänserndorf (18,6 Prozent), Wiener Neustadt Stadt (17,5), Mödling ( 13,6) oder Baden (12,3) bekommen Zuzug. Das Wachstum Niederösterreichs gehe nahezu in konzentrischen Kreisen von Wien aus, heißt es in der Studie. Also je näher eine Region an Wien, desto stärker tendenziell die Bevölkerungszunahme.