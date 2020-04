Öffnung Musikschule: Gänserndorf startet schon am Montag

Der grobe Fahrplan für die Rückkehr in die Schulen steht. Genauso wird im Mai der Musikschulunterricht wieder hochgefahren werden. In Niederösterreich gibt es dazu die Empfehlung, ab 18. Mai wieder den direkten, persönlichen Unterricht zu starten. In der Stadt Gänserndorf allerdings wird man früher dran sein. Da ist bereits ab Montag, 4. Mai, der Einzelunterricht in der Schule möglich. ÖVP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Rene Lobner sieht in diesem Vorpreschen kein Problem: „Das ist kein Zwang, sondern ein Angebot für all jene, die wieder weg vom Video-Unterricht wollen.“