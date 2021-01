Silvester-Randale in Favoriten: Polit-Hickhack um Konsequenzen

Nach den Ausschreitungen am Wiener Reumannplatz, bei denen in der Silvesternacht Polizisten von 30 Randalieren mit Böllern beworfen wurden, ist eine Debatte darüber entbrannt, wie derartige Vorfälle künftig vermieden werden können. Und die Meinungen dazu gehen zwischen Stadt und Bund weit auseinander.

Wie berichtet, hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Neujahrstag baldige Schwerpunktkontrollen im 10. Bezirk versprochen. Spezialeinheiten, auch in Zivil, sollen dort demnächst patrouillieren, hieß es. Am Samstag begrüßte der Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) diese Ankündigung - um sogleich Kritik am Bund anzubringen.

"Ich gehe davon aus, dass die Ankündigung auch bedeutet, dass es endlich mehr Polizei-Planstellen für Favoriten geben wird", ließ Franz per Aussendung wissen.