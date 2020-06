Demos in Favoriten: Ludwig "in letzter Konsequenz" für Abschiebung

In dem Interview betonte er, dass Krawalle „aufs Schärfste“ abzulehnen seien. „Eine radikale Minderheit darf das friedliche Zusammenleben nicht gefährden. Das hat keinen Platz in Wien.“

Auf die Frage, ob die Randalierer abgeschoben werden sollen, antwortete er: „Die Polizei soll konsequent vorgehen. Waren das testosterongesteuerte Jugendliche, oder gibt es da einen politisch motivierten, gewalttätigen Hintergrund?“

Auf Nachfrage zu einer möglichen Abschiebung wurde er konkret: „Ich war der erste Politiker, der sich dafür einsetzte, dass einem IS-Kämpfer die Staatsbürgerschaft aberkannt wird - auch wenn das später vom Gericht leider aufgehoben wurde. Also, in letzter Konsequenz: Ja.“

Ludwig zu Hebein-Teilnahme: "Würde persönlich Abstand nehmen“

In der Vorwoche waren an mehreren Tagen Kurden-Kundgebungen in Wien-Favoriten von türkischen Ultranationalisten angegriffen worden. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und linken Demonstranten einerseits und türkischen Ultranationalisten - darunter Anhängern der rechtsextremen „Grauen Wölfe“ - andererseits. Mehrere Polizisten wurden verletzt.

Auch Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) ist vergangene Woche bei einer der Kurden-Demos in der Menge gesichtet worden. Darauf angesprochen, meinte Ludwig: „Von einer Teilnahme an so einer Demo würde ich persönlich Abstand nehmen.“ Aber er betonte auch: „Es ist ihr Grundrecht. Das muss jeder Politiker für sich entscheiden.“

Diplomatische Spannungen

In den diplomatischen Spannungen zwischen Österreich und der Türkei wegen der Ausschreitungen bei Demonstrationen in Wien-Favoriten sieht Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nun Ankara am Zug: „Es liegt auch ein Stück weit an der Türkei, den Weg der Deeskalation zu beschreiten“, sagte Nehammer am Dienstag nach dem Ministerrat.