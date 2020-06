Krawalle haben Konsequenzen: Botschafter soll zum Gespräch

„Graue Wölfe“: Die ultranationalistischen türkischen „Grauen Wölfe“ haben eine Ideologie, die deutschem Nationalsozialismus und italienischem Faschismus gleicht: Antidemokratisch, antiliberal, antisemitisch, diktatorisch. Diese Gruppierung ist politisch in der Türkei in der rechtsextremen MHP (Nationalistische Bewegung) verankert



„Wolfsgruß“: Dies ist der Gruß der „Grauen Wölfe“: Die Finger der rechten Hand so zusammengelegt, dass sie stilistisch einem Wolf ähneln. Seit März 2019 gehört der „Wolfsgruß“ wie auch jenes der faschistischen Ustascha zu den Symbolen, die in Österreich verboten sind und damit unter Strafandrohung stehen: Es drohen Verwaltungsstrafen bis zu 4.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 10.000 Euro