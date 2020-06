Polizei-Großeinsatz wegen "Rivalisierender Gruppen" in Wien-Favoriten

Laut einer Augenzeugin waren bei dem Einsatz in der Fußgängerzone in der Nähe des Viktor-Adler-Markts in Richtung Innenstadt mindestens neun Polizeiautos und ein Hubschrauber im Einsatz. "Polizisten standen auf der Favoritenstraße Rücken an Rücken, damit sie beide Seiten im Blick haben."

Der freie Journalist Michael Bonvalot war vor Ort und schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass sich rund 100 türkische Rechtsextreme ("Graue Wölfe") einer kurdischen Kundgebung auf dem Keplerplatz entgegengestellt und kurdische Demonstranten angegriffen hätten.