Eklat im Weißen Haus: Erdogan zeigte Trump Anti-Kurden-Video

Nach außen hin gaben sich Trump und Erdogan nach ihrem Treffen sehr verbindlich, während des Gesprächs dürfte es allem Anschein nach aber nicht so harmonisch zugegangen sein: Wie mehrere US-Medien berichten, hat der türkische Präsident Trump wohl ein Video auf einem mitgebrachten Ipad gezeigt, mit dem er einen Spalt in das Bündnis der USA mit der Kurdenmiliz YPG in Syrien treiben wollte.

Aufgegangen ist der Plan nicht: Das Video, in dem der Kommandeur für schwere Terroranschläge in der Türkei verantwortlich gemacht wird, in dem man dramatische Aufnahmen von Anschlägen und ihren Opfern sieht, sorgte für Empörung im Oval Office. „Wollen Sie, dass ich die Kurden dazu bringe, eines darüber zu machen, was Sie getan haben?“, soll Senator Lindsey Graham, außenpolitisches Schwergewicht der Trump-Partei, bei dem Treffen gesagt haben, berichtet die Nachrichtenseite Axios. „Erdogan dachte anscheinend, dass er die Senatoren umstimmen könne, indem er sie zwingt, einen klobigen Propagandafilm anzuschauen.“

Video veröffentlicht

Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun veröffentlichte den viereinhalbminütigen Propaganda-Film, der US-Präsident Donald Trump und fünf Erdogan-kritischen Senatoren vorgeführt wurde, später auf Twitter.