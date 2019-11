Wolfsgruß oder Schweigefuchs? Ein eindeutig zweideutiges Zeichen

Die einen erheben ihre Stimme, andere wiederum lassen Klangschalen schwingen oder läuten ein Glöckchen: Lehrer wenden oft völlig unterschiedliche Methoden an, um der Schulklasse zu signalisieren, dass Ruhe erwünscht ist.

Eine Pädagogin einer St. Pöltner Schule setzte dabei bisher auf den sogenannten Schweigefuchs. Dabei handelt es sich um ein Handzeichen, bei dem Zeige- und kleiner Finger nach oben gestreckt sowie Mittel- und Ringfinger gegen den Daumen gepresst werden.

Eine völlig unverfängliche Geste, könnte man meinen.

Auch in der Populärkultur taucht sie immer wieder auf. In der deutschen Blockbuster-Komödie „Fack ju Göhte“ verwendet Karoline Herfurth als Lehrerin Elisabeth Schnabelstedt in einer Szene dieses Handzeichen etwa, um die unaufmerksame Klasse zum Schweigen zu bringen.