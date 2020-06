Angriffe auf linke Demos: Das rechte Wolfsrudel von Favoriten

Wer sind die Bösen?

In den Sozialen Medien ist indes eine Debatte entbrannt, wer da auf den Favoritner Straßen gegen wen zu Felde zieht. Laut dem Politologen Thomas Schmidinger (der enge Kontakte zu Kurden pflegt) seien nicht nur kurdische, sondern auch zwei linke türkische Vereine mit alevitischen Aktivisten Ziel der Störaktionen gewesen.

Beide Seiten kritisiert Politaktivist Hakan Gördü, der im Oktober mit der Kleinpartei SÖZ zur Wien-Wahl antritt. Zum einen die kurdischen Demonstranten, die nur vorgründig für Frauenrechte demonstriert hätten - im Zuge dessen aber Fahnen der YPJ, einer bewaffneten Frauenmiliz eines PKK-Ablegers, geschwungen haben sollen. Dies sei eine "bewusste Provokation" und habe in Österreich nichts verloren.

Sehr deutliche Worte findet Gördü, dem auf Facebook Zehntausende Austrotürken folgen, in einer Videobotschaft aber auch für die Randalierer. Fanatiker dürften nicht im Namen aller Türken in Wien handeln. Denn unter den Folgen - etwa unter "islamophoben Maßnahmen durch die Bundesregierung", die man so provoziere - leide die gesamte muslimische Community.

Neuerliche Demo am Freitag

Am Freitag begann gegen 18.15 Uhr vor dem Ernst-Kirchweger-Haus in der Wielandgasse erneut eine linke Kundgebung - unter dem Schutz eines auffallend großen Polizeiaufgebots. Rund 500 Teilnehmer versammelten sich vor dem autonomen Zentrum, das in den vergangenen beiden Nächten zum Ziel von Angriffen türkischer Nationalisten geworden war.

Von den sogenannten "Grauen Wölfe" war beim KURIER-Lokalaugenschein zwischen Reumann- und Keplerplatz (noch) nicht viel zu sehen. Dafür umso mehr Polizei. Der Bereich rund um das EKH wurde großräumig mit Tretgittern abgesperrt. Nur Demoteilnehmern und Anrainer sowie Journalisten wurde der Zutritt gewährt.

Auch die umliegenden Parks wie der Wielandpark, in dem sich in den vergangenen beiden Nächten die "Grauen Wölfe" immer wieder versammelt hatten, um ihre Angriffe zu starten, wurden von der Polizei gesperrt.