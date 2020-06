Nach Angriffen auf Kurden-Demo erneut Zwischenfälle bei Kundgebung

Sie sind für ihre lautstarken und bunten Demos bekannt. Oft setzen sich kurdische Gruppierungen auf Österreichs Straßen für ein autonomes Kurdistan ein. Häufig werden auch türkische Angriffe auf kurdische Gebiete oder die Menschenrechtslage in der Türkei kritisiert. Meist geht es um linkspolitische Anliegen. So auch am Mittwochabend, als am Keplerplatz in Wien-Favoriten eine Kundgebung gegen Gewalt an Frauen stattfand.

Die Demonstration wurde jedoch von mehren Personen mit türkischem Migrationshintergrund gestört und angegriffen. Unter den Störenfrieden sollen sowohl Sympathisanten der rechtsextremen türkischen „Grauen Wölfe“ als auch Anhänger der AKP von Präsident Recep Tayyip Erdoğan gewesen sein.

Laut Polizei äußerten zunächst nur einzelne ihren Unmut über die Demo. Dann seien weitere hinzugekommen, die Atmosphäre erhitzte sich. Anhänger der ultranationalistischen „Grauen Wölfe“ schrien Gegenparolen und zeigten den verbotenen „Wolfsgruß“. Einige von ihnen wurden wegen Anstandsverletzung, aggressiven Verhaltens und Verstoßes gegen das Symbole-Gesetz angezeigt.

Nachdem die Situation sich erst beruhigt hatte, gingen kurdische Demonstranten später in das autonome Ernst-Kirchweger-Haus (EKH). Davor formierten sich die Gegenseite mit bis zu 100 Personen. Polizisten hielten beide Gruppen auf Abstand, um eine Eskalation zu verhindern. Erneute Verwaltungsübertretungen seitens der Grauen Wölfe wurden „soweit wie möglich“ geahndet, sagt die Polizei.