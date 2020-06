Angriffe auf Kurden-Demo: Bürgermeister Ludwig will Gewalt nicht tolerieren

Hebein forderte via Twitter, dass auch ein „offensives Einschreiten der Polizei“ nötig sei, wenn „Faschisten wie die Grauen Wölfe“ gewalttätig gegen Kurdinnen und Kurden auftreten. Sie verwies auch darauf, dass Augenzeugen von verbotenen Wolfsgrüßen berichtet hätten.

NEOS-Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr bekräftigte in einer Aussendung: „Gewalt ist in jeder Form zu verurteilen. Das Demonstrationsrecht ist ein Grundpfeiler der liberalen Demokratie und von uns allen zu verteidigen. Wien ist eine weltoffene, tolerante Stadt - das soll so bleiben.“ Genau deshalb dürfe es „null Toleranz“ gegenüber extremistischen Ausschreitungen geben.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) schrieb bereits gestern, Donnerstag, auf Twitter: "Was da gerade rund um die Wielandgasse los ist, kann nur so bezeichnet werden: ein gewaltbereiter, extremistischer Mob, der gegen alles steht, wofür wir als Stadt eintreten. Das hat keinen Platz in Wien. Kein Fußbreit dem Faschismus, der Gewalt und dem Nationalismus!"

Nächste Kundgebung geplant

Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen bei Kundgebungen am Mittwoch und Donnerstag ist nun für Freitag eine erneute Kundgebung geplant. Die Veranstalter wollen ab 18 Uhr am Kepplerplatz in Wien-Favoriten gegen Faschismus und Islamismus demonstrieren.