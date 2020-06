Heute wieder Demo in Favoriten: Rüsten vor befürchteter Eskalation

Diskussion um Hebein

Nicht nur verwaltungstechnisch, sondern auch politisch fiel nach dieser eskalierten Demo einige Aufräumarbeit an. Dass Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Grüne, bei der - angemeldeten - Demo war, passt blauen wie schwarzen Kommunalpolitikern gar nicht. Dominik Nepp, FPÖ-Obmann in Wien, nannte Hebeins Teilnahme "besonders skandalös" und forderte ihren Rücktritt: "Sie ist ihrem Amt nicht mehr tragbar." SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig müsse Hebein "sofort aus ihrer Funktion entlassen". ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch sprach von einem "Skandal der Extraklasse".

Hebein betonte am Samstag jedoch, sie sei aus Solidarität mit dem Anliegen der Kurden ("Kein Platz für Faschismus") zur Versammlung gegangen. "In der Zeit, in der sie dort war, war alles friedlich", versicherte ihre Sprecherin. Doch eines sie natürlich klar: Die Vizebürgermeisterin habe keinerlei Verständnis für die Gewalt danach. "Das ist zu verurteilen." Ob Hebein auch an der heutigen Demo teilnehmen wird, ist noch offen.