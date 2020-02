Wiener Busfahrer zeigte "nicht Wolfsgruß, sondern Rock-Symbol“

Zum Teil dürften aber auch andere Busfahrer kein gutes Gefühl bei der Sache gehabt haben. Denn auf dem Video, auf dem neben dem Wolfsgruß der Rabia-Gruß oder das ebenfalls nationalistische albanische Adler-Symbol (siehe Infobox) zu sehen sind, hört man vereinzelte Warnungen in türkischer Sprache: „Macht keine Zeichen“, rät da einer; „Du bringst uns noch in Schwierigkeiten“, sagt ein anderer in Richtung des Handyfilmers.

Gegenüber dem Dienstgeber habe er zwar auf den Irrtum und den Videobeweis hingewiesen, behauptet Sahiner. Dennoch sei er „ohne Bekanntgabe eines Grundes“ fristlos entlassen worden.