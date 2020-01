Wolfsgruß bei Wiener Linien: Busfahrer vom Dienst abgezogen

Dem geschäftsführenden Obmann der Wiener FPÖ, Vizebürgermeister Dominik Nepp, geht das nicht weit genug. Er zeigte sich in einer ersten Reaktion "schockiert": "Die islamistischen Mitarbeiter müssen sofort fristlos entlassen werden. Jede Art von Toleranz ist hier fehl am Platz." Die FPÖ kündigt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft an.