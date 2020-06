Krawalle: Vorerst keine weiteren Demos in Favoriten angekündigt

Politisch waren die Vorfälle im 10. Bezirk aber die Initialzündung für weitreichende Konsequenzen. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte an, dass der Botschafter der Türkei zu einem Gespräch in das Außenministerium zitiert werde. „Wir werden es nicht zulassen, dass Konflikte von der Türkei nach Österreich hineingetragen und auf unseren Straßen gewaltsam ausgetragen werden“, begründete der ÖVP-Chef. „Es ist wichtig, hier eine Politik der Nulltoleranz auszuüben.“ Zudem werde die Polizei an „neuralgischen Punkten“ Präsenz zeigen nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Städten.

Abseits der Demo kam es allerdings zu einem Zwischenfall: Ein Journalist wurde auf dem Heimweg von der pro-kurdischen Demo von mehreren türkischstämmigen Jugendlichen angegriffen, er soll niedergeschlagen worden sein. Polizeisprecher Maierhofer bestätigte den Übergriff am Sonntag, der Reporter soll Prellungen erlitten haben. Ob es bei den Verdächtigen um „Graue Wölfe“ handelte, war vorerst unklar.