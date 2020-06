PK: Nehammer und Raab zu den Ausschreitungen in Favoriten

Nehammer will die Ereignisse der vergangenen Woche so nicht stehen lassen. Es völlig inakzeptabel, dass türkische Konflikte in Österreich ausgetragen werden. Ein wesentliches Element der Demokratie sei das Versammlungsrecht. Dieses müsse in Österreich ohne Angst gelebt werden könnem.

Bundes- und Landesverfassungsschutz werden nun die Hintermänner ermitteln. Es gab bereits 11 Festnahmen, 57 Anzeigen und 220 Identitätsfeststellungen. Außerdem werde gerade Bildmaterial ausgewertet und jede Straftat wird nun verfolgt.

Laut dem Innenminister gab es bereits ein Zusammentreffen von Türken, Kurden und Landesverfassungsschutz. Nehammer hofft auf verstärkte Kooperation. Außerdem will er mehr Polizeipräsenz in Favoriten

Zudem werde der türkische Botschafter zum Außenminister zitiert, er soll auf türkische Vereine einwirken, damit keine Gewalteskalation mehr stattfindet. Auch werde es einen runden Tisch geben, um zeitnahe Maßnahmen zu besprechen, damit die Bilder der letzten Woche künftig verhindert werden.