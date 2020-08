Umstrittenes Graffito in Favoriten: Ein Bild von einem Lokalpolitiker

Ist es Patrick Swayze (der aus Dirty Dancing), Michael Häupl (der ehemalige Bürgermeister) oder gar Michael Ludwig (der aktuelle)? Das fragen sich am Montag die Passanten am Columbusplatz.

Sie starren auf das 50 Quadratmeter große Graffito, das am Vormittag dort enthüllt wurde. Es ist aber weder der Star aus Dirty Dancing noch einer der genannten Bürgermeister.

Es ist der rote Bezirksvorsteher in Favoriten – Marcus Franz –, der als „Mundl“ im Ruderleibchen und mit Tätowierungen übersät von der Hausmauer des türkischen Kebabhauses „Paydos“ lächelt. „Mei Favoriten is ned deppat“ ist über ihm zu lesen. Eine Anspielung auf den Star aus der Serie „Ein echter Wiener geht nicht unter“. Edmund „Mundl“ Sackbauer lebte einst wie Marcus Franz in der Hasengasse.

Auf dem Wandbild zeigt sich der Bezirkschef muskulös und mit Goldkette – sie zeigt das Bezirkswappen des 10. Bezirks. Auf seinem rechten Bizeps ist der Schriftzug „Born in Favoriten“ tätowiert, auf seinem linken Unterarm steht „BossBezirk“, und auf dem linken Bizeps ist ein Herz tätowiert. Überschrift: „Bildungsbezirk Favoriten“.

Viele Anspielungen

Und das ist noch längst nicht alles an Anspielungen auf den 10. Bezirk. In Notizbuch des „Bezirksverstehers“ (kein Tippfehler) ist all das aufgelistet, was Favoriten so lebenswert mache: Die vielen Kinderspielplätze (166), die größte FH in ganz Wien (FH Campus Wien am Verteilerkreis), der erste der neuen Gemeindebauten (der Barbara-Prammer-Hof in der Fontanastraße), die Neugestaltung des Reumannplatzes.

Was laut Marcus Franz noch fehlt: Die 500 Polizisten, die Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nach den Kurden-Demos versprochen hatte.

Bleibt die Frage: Warum das alles?