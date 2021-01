Wenig Trubel zum Jahreswechsel: "Silvester war anders"

Rund 200 Einsätze verzeichnete die Polizei in Kärnten - für das gesamte Bundesland. Das ist für eine Silvesternacht doch erstaunlich wenig und sogar über das Jahr gerechnet ein "durchschnittlicher Einsatzverlauf", merkt Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion, am Neujahrstag an. "Das ist ein Indikator für eine Polizei ruhige Silvesternacht."

Im übrigen Österreich war es nicht anders: Die Corona-Schutzmaßnahmen, die strengeren Ausgangsregeln, fehlende offizielle Feuerwerke der Städte und natürlich, kein Silvesterpfad in Wien - das wirkte sich aus.