Nach Silvester-Randale: Anrainer fordern mehr Polizei

„Ich habe auch Videos im Internet gesehen und bin sofort her“, erzählt Eismacher-Chef Tichy Kurt. In seinem Zinshaus wurden fast alle Fenster zerstört. Die Druckwellen von Raketen oder Böller sollen dazu geführt haben. Anrainer haben mit angesehen, wie Jugendliche Knallkörper in Richtung der Häuser geschossen haben. Spuren davon erkannte man an den Bänken. Eine Straßenlampe lag am Boden.