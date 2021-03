Tiergarten Schönbrunn von Corona-Krise hart getroffen

Im Vorjahr war der Tiergarten Schönbrunn bedingt durch die Corona-Pandemie in Summe über vier Monate geschlossen. Nun liegen die Besucherzahlen vor und zeigen, wie hart der Wiener Zoo von der Krise getroffen wurde. „Insgesamt waren wir mehr als ein Drittel des Jahres geschlossen. Somit konnten wir nur 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher begrüßen. In den Monaten, in denen wir offen hatten, fehlten die Touristen und Schulklassen als wichtige Besuchergruppen“, fasst Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck die magere Bilanz zusammen.

Mit 75 Prozent machen die Eintrittsgelder normalerweise den Großteil der Einnahmen aus. Zum Vergleich: Im Schnitt besuchen den Tiergarten rund 2 Millionen Menschen pro Jahr. Das Jahr 2019 war mit 2,3 Millionen Besuchern besonders erfolgreich. Aber auch 2020 konnte sich der Tiergarten über die Treue seiner Stammgäste freuen. Rund 85.000 Jahreskarten wurden verkauft.