Tiergarten Schönbrunn: Der Hüter des Babyelefanten und die große Krise

Auch einige Themenführungen muss man absagen. Etwa das Katta-Erlebnis. „Die Gefahr, dass sich die Primaten bei uns Menschen mit Corona anstecken, ist zu groß“, sagt Hering-Hagenbeck.

Es ist – gelinde gesagt – nicht die einfachste Zeit, in der der 52-jährige Deutsche den Zoo von Langzeit-Direktorin Dagmar Schratter übernommen hat. Doch der Zoologe, der in eine Tiergarten-Dynastie eingeheiratet hat und vor seinem Wechsel zoologischer Direktor des Tierpark Hagenbeck in Hamburg war, macht aus der Not einfach eine Tugend.