Tiergarten Schönbrunn: Zwischen Baby-Boom und Besucher-Schwund

Um die Hälfte weniger Besucher

"In den vergangenen Jahren hatten wir in dieser Zeit an Wochenenden und Feiertagen durchschnittlich 8.000 bis 9.000, mehrfach mehr als 10.000 und an Spitzentagen sogar bis zu 17.000 Besucher", sagt die Sprecherin. Das heißt, der Zoo hat derzeit um die Hälfte weniger Besucher, als das normalerweise der Fall ist. Auch die Touristen fehlen: Im Vorjahr lag der Anteil der Touristen bei den Kartenverkäufen bei 40 Prozent.

Und auch das Wetter spielt mit: Denn das zeigte sich im Mai und Juni nicht von seiner besten Seite. Es war entweder zu heiß oder zu regnerisch. Laut Tiegarten halte das die heimischen Besucher leicht von einem Ausflug in den Zoo ab.

Womit wir wieder bei den Jungtieren sind. Denn süße Babys sind eine gute Werbung für den Tiergarten. Und auch die Stammgäste halten die Treue, sie kompensierten die fehlenden Touristen zum Teil.