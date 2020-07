Tipps für einen Sommer, wie noch nie? Wo sich Wien wie Urlaub anfühlt

Es wird ein komischer Anblick werden: Ein Sommer in Wien ohne Touristen aus aller Welt. Keine Schlangen vor dem Café Central, keine Touristenmassen am Stephansplatz, in Ruhe Gustav Klimts berühmten Kuss im Belvedere betrachten.

Normalerweise muss man sich den Sommer in Wien mit Millionen von auswärtigen Besuchern teilen. 2019 erreichte Wien mit mehr als 17 Millionen Nächtigungen erneut einen Rekord. Heuer wird man nicht annähernd an diese Zahl herankommen. Im Mai verbuchte der Wien Tourismus aufgrund der Corona-Krise ein Gästeminus von 97,5 Prozent. Und selbst in der Feriensaison befürchten die Hoteliers, dass viele Betten leer bleiben.

Auch viele Wiener werden diesen Sommer vermutlich in der Stadt bleiben. Der Urlaub daheim muss aber kein langweiliger werden. Immerhin bietet er die Möglichkeit, die eigene Stadt einmal so richtig kennenzulernen.