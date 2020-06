Wiener Prater startet Saison: Viele Attraktionen, wenig Gäste

Dass im Prater „immer was los“ ist, sagt man nicht nur so. Das hat so zu sein. Und damit das auch heuer so bleibt, bietet der Prater sechs neue Attraktionen. Am Mittwoch wurden sie präsentiert.

Die wohl spektakulärste: die neue Hochbahn Rollerball. Die Gäste fahren in Gondeln – mit Blick in den Himmel – senkrecht nach oben. Hinunter geht es dann in Schlangenlinien – und zwischendurch auch im freien Fall. Ebenfalls für Mutige: der Eurocoaster. Die Achterbahn gastierte bereits in vielen Städten und verbringt diese Saison in Wien. Die Fahrgäste sitzen in Gondeln, die unterhalb der Schienen hängen.