Wiener Prater: "Den Wurschtel kann keiner derschlagen"

Hygienestandards sollen verbessert werden

Derzeit arbeiten die Familien an Aktionen wie Rabatt-Karten und Events, um Leuten ihren Prater schmackhaft zu machen. Auch die Hygienestandards will man verbessern. „Wir denken an das Vorbild Legoland in Japan mit Desinfektionsspendern und Mitarbeitern mit Handschuhen“, sagt Sittler-Koidl.

Die Familien hoffen, dass es in einem Monat weitergeht. Existenzängste haben sie nicht. „Es nutzt ja nichts. Die Angst bringt einen nicht weiter“, sagt Frau Kolarik. Frei nach dem Textdichter Erich Meder: „Den Wurschtl kann keiner derschlagen“.